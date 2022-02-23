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В СНБО предупредили о военных провокациях из Беларуси: показали видео одной из них

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил об угрозе военных провокаций из Беларуси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Facebook-страницу центра.

Цитата

"В ходе обработки аудиовизуального контента, распространяемого в белорусском сегменте социальных медиа, команда Центра зафиксировала распространение видеозаписи транспортировки бомбардировщика Су-24 в приграничном с Украиной Ивановском районе Белоруси (граничит с Волынской областью). Важно заметить, что самолеты Су-24 находятся на вооружении Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщили, что по визуальной оценке транспортированный самолет является полностью непригодным для осуществления полетов, что делает его идеальным "реквизитом" для постановочных видео по обезвреживанию украинского боевого самолета, который нарушил воздушное пространство Беларуси. Также стоит заметить, что особым признаком транспортируемого самолета является отметка "49" на фюзеляже.

"Подобное провокационное видео может стать началом активной фазы реализации планов Беларуси по оправданию военной агрессии в отношении Украины", - отмечается в сообщении.

Центр передал соответствующие наработки руководству ВС Украины для оперативного учета и реагирования на вероятную угрозу.

Дополнение

На спутниковых снимках, сделанных 22 февраля, зафиксировано сотни военных машин, которые дислоцируются в Белоруси возле границы с Украиной.

Президент США Джо Байдена сообщил, что вблизи украинских границ Россия сосредоточила 150 тыс. военных.

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