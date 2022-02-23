США предупредили Зеленского о возможном вторжении РФ в течение 48 часов - СМИ

Цитата

«Президент Украины был предупрежден, что Россия, скорее всего, начнет вторжение в течение 48 часов на основании разведывательных данных США», — сообщил Newsweek официальный представитель США.

Детали

Кроме того, представитель США добавил, что сообщения авианаблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет над Украиной, возможно, разведывательным самолетом.

Источник, близкий к правительству Зеленского, также подтвердил Newsweek, что такое предупреждение было получено.

Отмечается, что это уже третий раз за месяц, когда Киеву было сказано готовиться к предстоящим широкомасштабным военным действиям по приказу президента России Владимира Путина.

Информацию подтвердил второй представитель американской разведки, который подчеркнул комплексный характер военной операции, которую Пентагон ожидал от России.

Дополнение

Сегодня, 23 февраля ряд правительственных сайтов Украины перестали открываться - в частности нет доступа к сайтам Кабинета министров, Министерства иностранных дел и официального портала Рады.



Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемых “Л/ДНР”.

Кроме того, президент США Джо Байден объявил накануне о решении ввести первый пакет санкций против России. Они будут касаться суверенного долга, двух банков и российских элит.

Страны Европейского Союза 22 февраля также договорились о ряде санкций против России.

По данным СМИ, в список вошел 351 депутат Госдумы - все лица, которые инициировали процесс признания Россией "независимости" формирований, а также 24 физических и 3 юридических (банки "Россия", ВЭБ и Промсвязьбанк).

Кроме того, в европейский санкционный список наряду с военными и чиновниками якобы попали российские пропагандисты.