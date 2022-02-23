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США попередили Зеленського про можливе вторгнення РФ протягом 48 годин - ЗМІ

США попередили Зеленського про можливе вторгнення РФ протягом 48 годин - ЗМІ

Київ • УНН

 • 556073 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена поінформувала Президента України Володимира Зеленського про оцінку розвідки щодо того, що Росія нібито готується провести повномасштабне вторгнення протягом наступних 48 годин. Про це УНН повідомляє з посиланням на Newsweek.

Цитата

"Президент України був попереджений, що Росія, швидше за все, почне вторгнення протягом 48 годин на підставі розвідувальних даних США", — повідомив Newsweek офіційний представник США.

Деталі

Крім того, представник США додав, що повідомлення авіаносців вказують на те, що сьогодні вранці Росія порушила повітряний простір України, здійснивши нетривалий політ над Україною, можливо, розвідувальним літаком.

Джерело, близьке до уряду Зеленського, також підтвердило Newsweek, що таке попередження було отримано.

Зазначається, що це вже втретє за місяць, коли Києву було сказано готуватися до майбутніх широкомасштабних військових дій за наказом президента Росії Володимира Путіна.

Інформацію підтвердив другий представник американської розвідки, який підкреслив комплексний характер військової операції, яку Пентагон очікував від Росії.

Доповнення

Сьогодні, 23 лютого низка урядових сайтів України перестали відкриватися - зокрема немає доступу до сайтів Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ та офіційного порталу Ради.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і " ДНР " на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Зокрема канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так званих "Л/ДНР".

Крім того, президент США Джо Байден оголосив напередодні про рішення ввести перший пакет санкцій проти Росії. Вони стосуватимуться суверенного боргу, двох банків і російських еліт.

Країни Європейського Союзу 22 лютого також домовилися про низку санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, до списку увійшов 351 депутат Держдуми - всі особи, які ініціювали процес визнання Росією "незалежності" формувань, а також 24 фізичних і 3 юридичних (банки "Росія", ВЕБ і Промсвязьбанк).

Крім того, в європейський санкційний список поряд з військовими і чиновниками нібито потрапили російські пропагандисти.

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