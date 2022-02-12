Можлива внутрішня дестабілізація в Україні: МВС контролює ситуацію на вулицях та площах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністерство внутрішніх справ надійно контролює ситуацію на вулицях та площах України на тлі можливої внутрішньої дестабілізації у країні. Про це радник голови МВС Антон Геращенко написав у Facebook, інформує УНН.
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“Що робити зараз, після заяв західних лідерів, про те, що найближчими днями розпочнеться пряме військове вторгнення РФ в Україну? Я поки що дам тільки одну пораду: не піддаватися паніці — не давати Путіну харчуватися Вашим страхом! Збройні сили і ми всі захищатимемо Україну!" — написав Геращенко.
Деталі
На його думку, сценарій повномасштабного прямого військового вторгнення в Україну малоймовірний.
“Найімовірнішим може бути сценарій внутрішньої дестабілізації через примус України до виконання Мінських угод в інтерпретації Путіна — спочатку вибори, а потім контроль над кордоном”, — зазначив Геращенко.
Він повідомив, що цьому сценарію на переговорах радників у Нормандському форматі минулого четверга було поставлено жорсткий блок.
“А МВС надійно контролює ситуацію на вулицях та площах України. Варіант із завозом із Росії тисяч прихильників русского міра не пройде. Кордони для них закриті. Захопити Слов’янськ та тероризувати його громадян також не вийде! Стрілятимемо без попередження!” — заявив Геращенко.
Він зазначив, що інший варіант — це активізація агресивних дій у зоні операції Об’єднаних сил.
“Для відображення цієї можливої атаки ми маємо достатньо сил і коштів. Тому потрібно зберігати спокій. Кожен на своєму місці. Це буде найкращий внесок у внутрішню безпеку України на даний момент”, — написав Геращенко.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський вважає, що на сьогодні в інформаційному просторі дуже багато інформації щодо глибокої ескалації з боку РФ. Україна бере до уваги її, але має чітко аналізувати та готуватися до будь-яких ризиків.