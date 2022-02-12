Возможная внутренняя дестабилизация в Украине: МВД контролирует ситуацию на улицах и площадях

ukru
15 марта, 19:03 • 100901 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130354 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116767 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110872 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101126 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98147 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85579 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118843 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125089 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126962 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 42868 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 34961 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 19842 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 22584 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 39346 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118839 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 119115 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257434 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286909 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223360 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103243 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125086 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110095 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127464 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129588 просмотра
Актуальное
Возможная внутренняя дестабилизация в Украине: МВД контролирует ситуацию на улицах и площадях

Возможная внутренняя дестабилизация в Украине: МВД контролирует ситуацию на улицах и площадях

Киев • УНН

 • 36774 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министерство внутренних дел надежно контролирует ситуацию на улицах и площадях Украины на фоне возможной внутренней дестабилизации в стране. Об этом советник главы МВД Антон Геращенко написал в Facebook, информирует УНН.

Цитата:

“Что делать сейчас, после заявлений западных лидеров, о том, что в ближайшие дни начнётся прямое военное вторжение РФ в Украину? Я пока дам только один совет: не поддаваться панике — не давать Путину питаться Вашим страхом! Вооружённые силы и мы все будем защищать Украину!” — написал Геращенко.

Детали

По его мнению, сценарий полномасштабного прямого военного вторжения в Украину маловероятный.

“Наиболее вероятным может быть сценарий внутренней дестабилизации через принуждение Украины к исполнению Минских соглашений в интерпретации Путина — сначала выборы, а потом контроль над границей”, — отметил Геращенко.

Он сообщил, что этому сценарию на переговорах советников в Нормандском формате в прошлый четверг был поставлен жёсткий блок.

“А МВД надежно контролирует ситуацию на улицах и площадях Украины. Вариант с завозом из России тысяч сторонников русского мира не пройдёт. Границы для них закрыты. Захватить Славянск и терроризировать его граждан также не выйдет! Будем стрелять без предупреждения!” — заявил Геращенко.

Он отметил, что другой вариант — это активизация агрессивных действий в зоне операции Объединённых сил.
“Для отражения этой возможной атаки у нас есть достаточно сил и средств. Поэтому нужно сохранять спокойствие. Каждый на своём месте. Это будет лучший вклад во внутреннюю безопасность Украины на данный момент времени”, — написал Геращенко.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сегодня в информационном пространстве слишком много информации о глубокой эскалации со стороны РФ. Украина принимает во внимание ее, но должна четко анализировать и готовиться к любым рискам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы