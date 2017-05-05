Захваченные боевиками украинские предприятия в ОРДЛО останавливаются - Г.Тука

“Те шахты, которые добывают антрацитовую группу угля, — крест. Этот уголь ни на тех территориях, ни в Федерации никому не нужен. Своего хватает более чем. Единственный путь — закрываться. Шахта Засядько уже закрыта, люди получили сообщение об отпуске на неопределенный срок за свой счет”, — сказал он.

“Метпредприятия, в частности Алчевский и Енакиевский комбинаты, скорее всего, если бы это обидно ни звучало, оборудование будет перевезено в Россию. Потому, в частности, на Алчевском незадолго до этих событий было приобретено современное оборудование за огромные средства и кредитные обязательства”, — добавил он.