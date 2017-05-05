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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 34731 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Захоплені бойовиками українські підприємства в ОРДЛО зупиняються – Г.Тука

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Захоплені окупантами українські підприємства в ОРДЛО зупиняються. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука, передає УНН.

Захоплені бойовиками українські підприємства в ОРДЛО зупиняються – Г.Тука

“Ті шахти, які видобувають антрацитову групу вугілля, — хрест. Це вугілля ані на тих територіях, ані в Федерації нікому не потрібне. Свого вистачає більше ніж. Єдиний шлях — закриватися. Шахта Засядька вже закрита, люди отримали повідомлення про відпустку на невизначений термін за власний рахунок”, — сказав він.

“Металопідприємства, зокрема Алчевський і Єнакієвський комбінати, скоріше за все, якби це прикро не звучало, обладнання буде перевезено в Росію. Бо, зокрема, на Алчевському незадовго до цих подій було придбано надсучасне обладнання за величезні кошти і кредитні зобов’язання”, — додав він.

Українські Національні Новини

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