Захоплені бойовиками українські підприємства в ОРДЛО зупиняються – Г.Тука
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Захоплені окупантами українські підприємства в ОРДЛО зупиняються. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука, передає УНН.
“Ті шахти, які видобувають антрацитову групу вугілля, — хрест. Це вугілля ані на тих територіях, ані в Федерації нікому не потрібне. Свого вистачає більше ніж. Єдиний шлях — закриватися. Шахта Засядька вже закрита, люди отримали повідомлення про відпустку на невизначений термін за власний рахунок”, — сказав він.
“Металопідприємства, зокрема Алчевський і Єнакієвський комбінати, скоріше за все, якби це прикро не звучало, обладнання буде перевезено в Росію. Бо, зокрема, на Алчевському незадовго до цих подій було придбано надсучасне обладнання за величезні кошти і кредитні зобов’язання”, — додав він.