Западу следует готовиться, распад россии неизбежен - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что страны западного мира должны готовиться к распаду российской федерации. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.
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"Есть определенный позитивный сдвиг в нашу сторону, что слово "победа" начинает звучать в устах западных политиков. К большому сожалению, у них есть определенные опасения распада россии и они обеспокоены, как все будет дальше происходить, ведь россия ядерная держава. И поверьте - фрагментация россии обязательно произойдет. И Западу следует готовиться к этому", - отметил Данилов.
Он также отметил, что события, которые недавно произошли в махачкале яркий пример того, что процессы, к сожалению на религиозном и на других уровнях в россии будут только накапливаться и обязательно рано или поздно этот "мыльный шарик" лопнет.
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