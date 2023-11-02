Западу следует готовиться, распад россии неизбежен - Данилов

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"Есть определенный позитивный сдвиг в нашу сторону, что слово "победа" начинает звучать в устах западных политиков. К большому сожалению, у них есть определенные опасения распада россии и они обеспокоены, как все будет дальше происходить, ведь россия ядерная держава. И поверьте - фрагментация россии обязательно произойдет. И Западу следует готовиться к этому", - отметил Данилов.

Он также отметил, что события, которые недавно произошли в махачкале яркий пример того, что процессы, к сожалению на религиозном и на других уровнях в россии будут только накапливаться и обязательно рано или поздно этот "мыльный шарик" лопнет.

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