Заходу слід готуватися, розпад росії неминучий - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що країни західного світу мають готуватися до розпаду російської федерації. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Є певний позитивний зсув в наш бік, що слово "перемога" починає звучати в устах західних політиків. На превеликий жаль, у них є певні побоювання розпаду росії та вони занепокоєні, як все буде далі відбуватися, адже росія ядерна держава. І повірте - фрагментація росії обов'язково відбудеться. І заходу слід готуватися до цього", - зауважив Данілов.
Він також зазначив, що події які нещодавно відбулись у махачкалі яскравий приклад того, що процеси, нажаль на релігійному й на інших рівнях в росії будуть тільки накопичуватися й обов'язково рано чи пізно ця "мильна кулька" лусне.
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