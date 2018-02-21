Защита Януковича заявил, что им не дали провести полноценный допрос Порошенко

"С самого начала этого действа и суд, и ГПУ пыталась отстранить от защиты свидетеля и не дать возможность провести полноценный допрос. Только час предоставил суд возможности ответить на вопрос прокуратуры. Когда дело начало касаться вопросов защиты - почти каждый вопрос снимался", - заявил адвокат.

Напомним, суд завтра начнет допрос свидетелей защиты по делу о госизмене В.Януковича.