Захист Януковича заявив, що їм не дали провести повноцінний допит Порошенка

"З самого початку цього дійства і суд, і ГПУ намагалась усунути від захисту свідка і не дати можливість провести повноцінний допит. Лише годину надав суд можливості відповісти на питання прокуратури. Коли справа почала стосуватись питань захисту – майже кожне питання знімалось", - заявив адвокат.

Нагадаємо, суд завтра розпочне допит свідків захисту у справі про держзраду В.Януковича.