Захист Януковича заявив, що їм не дали провести повноцінний допит Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Суд і Генеральна прокуратура України намагалась усунути свідка - Президента України Петра Порошенка - від захисту і не дати можливість провести повноцінний допит. Про це після засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича заявив адвокат Віталій Сердюк, передає УНН.
"З самого початку цього дійства і суд, і ГПУ намагалась усунути від захисту свідка і не дати можливість провести повноцінний допит. Лише годину надав суд можливості відповісти на питання прокуратури. Коли справа почала стосуватись питань захисту – майже кожне питання знімалось", - заявив адвокат.
Нагадаємо, суд завтра розпочне допит свідків захисту у справі про держзраду В.Януковича.