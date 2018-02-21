Защита Януковича просил суд перенести допрос Порошенко на более удобное для него время

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73172 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88030 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90697 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109904 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101193 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104899 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111877 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117126 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122910 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134455 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Защита Януковича просил суд перенести допрос Порошенко на более удобное для него время

Защита Януковича просил суд перенести допрос Порошенко на более удобное для него время

Киев  •  УНН

 • 7189 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сторона защиты экс-президента Виктора Януковича просила суд перенести допрос Президента Украины Петра Порошенко на более удобное для него время, чтобы не отвлекать от государственных дел и, чтобы каждый участник процесса мог в полном объеме задать ему вопросы. Об этом сегодня в судебном заседании заявил адвокат Виталий Сердюк после того, как суд принял решение допрашивать Порошенко в режиме видеоконференции и заявления прокуроров, что допрос необходимо проводить с перерывами, поскольку Глава государства будет отвлекаться на важные телефонные разговоры, передает корреспондент УНН.

"У защиты есть просьба перенести на другое время допрос президента. Чтобы Президент предстал перед судом, подписал непосредственно присягу и мог ответить на вопросы суда, защиты, прокуроров Ии не отвлекался на важные государственные дел... В защите более 200 вопросов, за 2 часа поставить невозможно", - сказал В.Сердюк.

В свою очередь председательствующий в процессе судья Владислав Девятко отметил: "Я сделаю вам экскурс в историю: это первый случай в советские и постсоветские времена, когда Президент допрашивается в суде... Уважаемый защитник, у вас будет вдвое больше времени, чтобы задать вопрос Президенту".

Как сообщал УНН, суд позволил допросить Порошенко в деле госизмене Януковича через видеосвязь.

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