Защита Януковича просил суд перенести допрос Порошенко на более удобное для него время

"У защиты есть просьба перенести на другое время допрос президента. Чтобы Президент предстал перед судом, подписал непосредственно присягу и мог ответить на вопросы суда, защиты, прокуроров Ии не отвлекался на важные государственные дел... В защите более 200 вопросов, за 2 часа поставить невозможно", - сказал В.Сердюк.

В свою очередь председательствующий в процессе судья Владислав Девятко отметил: "Я сделаю вам экскурс в историю: это первый случай в советские и постсоветские времена, когда Президент допрашивается в суде... Уважаемый защитник, у вас будет вдвое больше времени, чтобы задать вопрос Президенту".

Как сообщал УНН, суд позволил допросить Порошенко в деле госизмене Януковича через видеосвязь.