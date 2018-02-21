Защита Януковича просил суд перенести допрос Порошенко на более удобное для него время
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сторона защиты экс-президента Виктора Януковича просила суд перенести допрос Президента Украины Петра Порошенко на более удобное для него время, чтобы не отвлекать от государственных дел и, чтобы каждый участник процесса мог в полном объеме задать ему вопросы. Об этом сегодня в судебном заседании заявил адвокат Виталий Сердюк после того, как суд принял решение допрашивать Порошенко в режиме видеоконференции и заявления прокуроров, что допрос необходимо проводить с перерывами, поскольку Глава государства будет отвлекаться на важные телефонные разговоры, передает корреспондент УНН.
"У защиты есть просьба перенести на другое время допрос президента. Чтобы Президент предстал перед судом, подписал непосредственно присягу и мог ответить на вопросы суда, защиты, прокуроров Ии не отвлекался на важные государственные дел... В защите более 200 вопросов, за 2 часа поставить невозможно", - сказал В.Сердюк.
В свою очередь председательствующий в процессе судья Владислав Девятко отметил: "Я сделаю вам экскурс в историю: это первый случай в советские и постсоветские времена, когда Президент допрашивается в суде... Уважаемый защитник, у вас будет вдвое больше времени, чтобы задать вопрос Президенту".
Как сообщал УНН, суд позволил допросить Порошенко в деле госизмене Януковича через видеосвязь.