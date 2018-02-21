Захист Януковича просив суд перенести допит Порошенка на більш зручний для нього час
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сторона захисту екс-президента Віктора Януковича просила суд перенести допит Президента України Петра Порошенка на більш зручний для нього час, щоб не відволікати від державних справ і, щоб кожен учасник процесу міг у повному обсязі поставити йому запитання. Про це сьогодні у судовому засіданні заявив адвокат Віталій Сердюк після того, як суд ухвалив допитувати Порошенка у режимі відеоконференції та заяви прокурорів, що допит треба проводити з перервами, оскільки Глава держави буде відволікатися на важливі телефонні розмови, передає кореспондент УНН.
“У захисту є прохання перенести на інший час допит Президента. Щоб Президент постав перед судом, підписав безпосередньо присягу і міг відповісти на питання суду, захисту, прокурорів іІ не відволікався на важливі державні справ... У захисту більше як 200 питань, які за дві години поставити неможливо”, — сказав В.Сердюк.
У свою чергу головуючий у процесі судді Владислав Девятко зазначив: “Я зроблю вам екскурс в історію: це перший випадок за радянські і пострадянські часи, коли Президент допитується у суді... Шановний захисник, у вас буде вдвічі більше часу, щоб поставити запитання Президенту”.
Як повідомляв УНН, суд дозволив допитати Порошенка у справі держзради Януковича через відеозв'язок.