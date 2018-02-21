Защита Януковича будет просить повторно вызвать Порошенко в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Адвокаты Виктора Януковича заявят повторное ходатайство о повторном вызове и допросе в статусе свидетеля Президента Украины Петра Порошенко. Об этом после заседания по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича заявил адвокат Виталий Сердюк, передает УНН.
"Мы будем заявлять повторное ходатайство о повторном вызове и допросе в качестве свидетеля Петра Порошенко. Я надеюсь, что у него освободится еще несколько часов и найдется возможность ответить на вопросы", - заявил адвокат.
Как сообщал УНН, суд прекратил допрос П.Порошенко из-за несоответствия вопросов адвокатов Януковича сути дела.
Напомним, 21 февраля суд допросил в режиме видеоконференции Президента Украины Петра Порошенко в деле о государственной измене Виктора Януковича.
После защита заявила, что им не дали провести полноценный допрос Порошенко.