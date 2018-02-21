Захист Януковича проситиме повторно викликати Порошенка до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Адвокати Віктора Януковича заявлять повторне клопотання про повторний виклик і допит у статусі свідка Президента України Петра Порошенка. Про це після засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича заявив адвокат Віталій Сердюк, передає УНН.
“Ми будемо заявляти повторне клопотання про повторний виклик і допит у якості свідка Петра Порошенко. Я маю надію, що у нього звільниться ще декілька годин і найдеться можливість відповісти на запитання”, — заявив адвокат.
Як повідомляв УНН, суд припинив допит П.Порошенка через невідповідність запитань адвокатів Януковича суті справи.
Нагадаємо, 21 лютого суд допитав у режимі відеоконференції Президента України Петра Порошенка у справі про державну зраду Віктора Януковича.
Після цього захист заявив, що їм не дали провести повноцінний допит Порошенка.