Захист Януковича проситиме повторно викликати Порошенка до суду

“Ми будемо заявляти повторне клопотання про повторний виклик і допит у якості свідка Петра Порошенко. Я маю надію, що у нього звільниться ще декілька годин і найдеться можливість відповісти на запитання”, — заявив адвокат.

Як повідомляв УНН, суд припинив допит П.Порошенка через невідповідність запитань адвокатів Януковича суті справи.

Нагадаємо, 21 лютого суд допитав у режимі відеоконференції Президента України Петра Порошенка у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Після цього захист заявив, що їм не дали провести повноцінний допит Порошенка.