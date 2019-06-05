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Защиту военнопленных украинских моряков ознакомили с результатами экспертиз

Защиту военнопленных украинских моряков ознакомили с результатами экспертиз

Киев  •  УНН

 • 8772 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Защита военнопленных украинских моряков ознакомили с результатами проведеных экспертиз. Об этом в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.

“Сегодня состоялись следственные действия с участием военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко. Следователь ознакомил Дениса и его защитников с рядом процессуальных документов. В частности, изменился состав следственной группы. Количество следователей уменьшилось на одного”, — написал Полозов.

Он добавил, что защиту ознакомили с результатами почти всех экспертиз, которые были назначены ранее.

“Почти всех, потому что ситуационная экспертиза не была проведена. Из-за замены эксперта следствие вновь ее назначило и ознакомило с постановлением о назначении. В связи с этим защитой были вновь заявлены возражение на счет назначения ситуационной экспертизы, в том числе и из-за волокиты”, — отметил Полозов.

По его словам, защиту ознакомили с тремя баллистическими экспертизами (стрелкового вооружения с кораблей “Бердянск”, “Никополь” и “Яны-Капу”); с тремя взрывотехническими экспертизами (в отношении боеприпасов к стрелковому оружию и артиллерии кораблей); с двумя компьютерно-техническими (проверились все компьютеры и накопители с кораблей, а также система навигации); с двумя техническим экспертизами боевых модулей катеров.

Кроме того, ознакомили и с 24 психолого-психиатрическими экспертизами по одной в отношении каждоговоеннопленного.

Полозов отметил, что много снять информации с носителей ФСБ не удалось — по результатам экспертиз, все что должно стрелять — стреляет, что должно взрываться — взрывается, а все моряки психически здоровы и вменяемые.

“Это все мы и так знали с самого начала. Имело ли смысл следствию и судам держать военнопленных под стражей, когда все очевидно с самого начала? Разумеется, нет.

Но моряки уже более полугода под стражей. А вопрос их освобождения за это время дошёл до Международного трибунала ООН, который обязал власти РФ немедленно освободить моряков и вернуть корабли”, — написал Полозов.

Он напомнил, что до истечения срока предоставления отчета об этом Трибуналу у российских властей остаётся 20 дней.

Напомним, в РФ продолжаются следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков.

Как сообщал УНН, Кучма убежден, что в вопросе освобождения военнопленных моряков “будет движение”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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