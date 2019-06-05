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Захист військовополонених українських моряків ознайомили з результатами експертиз

Захист військовополонених українських моряків ознайомили з результатами експертиз

Київ • УНН

 • 8772 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Захист військовополонених українських моряків ознайомили з результатами проведеного експертиз. Про це у Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.

“Сьогодні відбулися слідчі дії за участю військовополоненого українського моряка Дениса Гриценко. Слідчий ознайомив Дениса і його захисників з низкою процесуальних документів. Зокрема, змінився склад слідчої групи. Кількість слідчих зменшилася на одного”, — написав Полозов.

Він додав, що захист ознайомили з результатами багатьох експертиз, які були призначені раніше.

“Майже всіх, тому що ситуаційна експертиза не була проведена. Через заміну експерта наслідок знову її призначило і ознайомив з постановою про призначення. У зв’язку з цим захистом були знову заявлені заперечення на рахунок призначення ситуаційної експертизи, в тому числі і з-за тяганини”, — зазначив Полозов.

За його словами, захист ознайомили з трьома балістичними експертизами (стрілецького озброєння з кораблів “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни-Капу”); з трьома вибухотехнічними експертизами (щодо боєприпасів до стрілецької зброї і артилерії кораблів); з двома комп’ютерно-технічними експертизами (перевірилися всі комп’ютери і накопичувачі з кораблів, а також система навігації); з двома технічними експертизами бойових модулів катерів.

Крім того, ознайомили і з 24 психолого-психіатричними експертизами по одній щодо кожного військовополоненого.

Полозов зазначив, що багато зняти інформації з носіїв ФСБ не вдалося — за результатами експертиз, все що має стріляти — стріляє, що має вибухати — вибухає, а всі моряки психічно здорові і осудні.

“Це все ми і так знали з самого початку. Чи мало сенс слідству і судам тримати військовополонених під вартою, коли все очевидно з самого початку? Зрозуміло, немає. Але моряки вже більше півроку під вартою. А питання їх звільнення за цей час дійшов до Міжнародного трибуналу ООН, який зобов’язав владу РФ негайно звільнити моряків і повернути кораблі ”, - написав Полозов.

Він нагадав, що до закінчення терміну надання звіту про це Трибуналу у російської влади залишається 20 днів.

Нагадаємо, в РФ тривають слідчі дії щодо військовополонених українських моряків.

Як повідомляв УНН, Кучма переконаний, що в питанні звільнення військовополонених моряків “буде рух”.

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