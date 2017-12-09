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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 18513 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 33772 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103286 просмотра

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10 марта, 18:32 • 111640 просмотра

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10 марта, 15:15 • 132898 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107076 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108568 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Защита Саакашвили не знает подробностей задержания

Защита Саакашвили не знает подробностей задержания

Киев  •  УНН

 • 12712 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В следственный изолятор где находится экс-губернатор Одесской области Саакашвили прошли двое адвокатов. Об этом сообщил третий защитник политика Павел Богомазов, который также пытается пройти к своему клиенту, передает корреспондент УНН.

Павел Богомазов сообщил журналистам, что еще двое защитников вероятно уже находятся с Саакашвили, но связи с ними нет, ведь при прохождении в учреждение они вынуждены были сдать телефоны.

"Подробностей задержания мы не знаем. Пока ничего не известно. Через несколько часов, когда мы выйдем, то сможем что-то сказать", - сказал адвокат.

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По его словам, пока что защита Саакашвили с 5 декабря, когда произошло первое задержание Саакашвили, не получили от следствия никаких документов ни о задержании, ни что к обыску в квартире Саакашвили.

В то же время пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган в комментарии Фейсбук сообщила, что во время проведения следственных действий на Костельной в столицы 5 декабря все документы были предоставлены стороне защиты и следственные действия велись в присутствии адвоката.

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