Защита Саакашвили не знает подробностей задержания

Павел Богомазов сообщил журналистам, что еще двое защитников вероятно уже находятся с Саакашвили, но связи с ними нет, ведь при прохождении в учреждение они вынуждены были сдать телефоны.

"Подробностей задержания мы не знаем. Пока ничего не известно. Через несколько часов, когда мы выйдем, то сможем что-то сказать", - сказал адвокат.

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По его словам, пока что защита Саакашвили с 5 декабря, когда произошло первое задержание Саакашвили, не получили от следствия никаких документов ни о задержании, ни что к обыску в квартире Саакашвили.

В то же время пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган в комментарии Фейсбук сообщила, что во время проведения следственных действий на Костельной в столицы 5 декабря все документы были предоставлены стороне защиты и следственные действия велись в присутствии адвоката.