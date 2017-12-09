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Захист Саакашвілі не знає подробиць затримання

Захист Саакашвілі не знає подробиць затримання

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. До слідчого ізолятора де перебуває екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі пройшли двоє адвокатів. Про це повідомив третій захисник політика Павло Богомазов, який також намагається пройти до свого клієнта, передає кореспондент УНН.

Павло Богомазов повідомив журналістам, що ще двоє захисників ймовірно вже перебувають з Саакашвілі, але зв’язку з ними немає, адже при проходженні до установи вони змушені були здати телефони.

"Подробиць затримання ми не знаємо. Поки що нічого не відомо. За кілька годин, коли ми вийдемо, то зможемо щось сказати", - сказав адвокат.

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За його словами, поки що захист Саакашвілі з 5 грудня, коли відбулося перше затримання Саакашвілі, не отримали від слідства жодних документів ні щодо затримання, ні що до обшуку у помешканні Саакашвілі.

Водночас прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган у коментарі на Фейсбук повідомила, що під час проведення слідчих дій на Костьольній у столиці 5 грудня всі документи були надані стороні захисту і слідчі дії велися у присутності адвоката.

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