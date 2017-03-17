Защита не исключила, что обжалует решение правительства об отстранении Р.Насирова от должности

"Защита подготовила ходатайство на имя Генерального прокурора и антикоррупционного прокурора о закрытии уголовного производства и изучает вопрос обжалования отстранения от должности", - рассказал адвокат.

Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО .

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн .

По словам защиты, решение о внесении залога было принято семьей Р.Насирова, хотя он сам был против этого, поскольку уверен в том, что сможет доказать свою невиновность.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении .

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

3 марта Кабинет министров Украины отстранил Романа Насирова от должности главы Государственной фискальной службы на время расследования.

7 марта Соломенский районный суд избрал Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. Впоследствии Апелляционный суд Киева подтвердил решение суда первой инстанции.