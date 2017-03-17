Защита не исключила, что обжалует решение правительства об отстранении Р.Насирова от должности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Защита изучает вопрос относительно возможного обжалования решения Кабинета министров Украины об отстранении Романа Насирова от должности председателя Государственной фискальной службы Украины на время расследования. Об этом сказал УНН его адвокат Виктор Петруненко.
"Защита подготовила ходатайство на имя Генерального прокурора и антикоррупционного прокурора о закрытии уголовного производства и изучает вопрос обжалования отстранения от должности", - рассказал адвокат.
Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО .
Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн .
По словам защиты, решение о внесении залога было принято семьей Р.Насирова, хотя он сам был против этого, поскольку уверен в том, что сможет доказать свою невиновность.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении .
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
3 марта Кабинет министров Украины отстранил Романа Насирова от должности главы Государственной фискальной службы на время расследования.
7 марта Соломенский районный суд избрал Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. Впоследствии Апелляционный суд Киева подтвердил решение суда первой инстанции.