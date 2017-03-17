Захист не виключив, що оскаржить рішення уряду про відсторонення Р.Насірова від посади
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Захист вивчає питання стосовно можливого оскарження рішення Кабінету міністрів України про відсторонення Романа Насірова від посади голови Державної фіскальної служби України на час розслідування. Про це сказав УНН його адвокат Віктор Петруненко.
“Захист підготував клопотання на ім’я Генерального прокурора і антикорупційного прокурора про закриття кримінального провадження і вивчає питання оскарження відсторонення від посади”, — розповів адвокат.
Як повідомляв УНН, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.
Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.
За словами захисту, рішення про внесення застави було ухвалено сім’єю Р.Насірова, хоча він сам був проти цього, оскільки упевнений у тому, що зможе довести свою невинуватість.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
3 березня Кабінет міністрів України відсторонив Романа Насірова від посади голови Державної фіскальної служби на час розслідування.
7 березня Солом’янський районний суд обрав Роману Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. Згодом Апеляційний суд Києва підтвердив ухвалу суду першої інстанції.