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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 78815 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113757 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105527 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112266 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120590 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148755 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149018 просмотра

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Защита минера столичного моста Метро планирует обжаловать арест

Защита минера столичного моста Метро планирует обжаловать арест

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Адвокат минера столичного моста Метро Алексея Белько Сергей Полищук будет подавать апелляцию на решение суда об аресте на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 288 тыс. 150 грн. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат Белька.

"Мы будем подавать апелляцию. Ориентировочно в (понедельник - ред.)", - сказал адвокат.

На вопрос, будут ли вносить залог он сказал: "Пока не известно".

"Его возьмут на поруки .... (народный депутат - ред.) Яна Зинкевич, и другие лица, которые обещали обеспечить его явку к следователю, в суд, обеспечить жильем, материально даже, если его выпустят под залог", - рассказал адвокат.

Также он сказал, что под стражей Белько будет находиться в Лукьяновском СИЗО.

"Под стражей он будет находиться в государственном учреждении Министерства юстиции Украины Киевский следственный изолятор. Это Лукьяновское СИЗО", - добавил Полищук.

Напомним, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения "минеру" столичного моста Метро Алексею Белько в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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