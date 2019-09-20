Захист мінера столичного мосту Метро планує оскаржити арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Адвокат мінера столичного мосту Метро Олексія Белька Сергій Поліщук буде подавати апеляцію на рішення суду щодо арешту на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 288 тисяч 150 грн. Про це журналісту УНН розповів адвокат Белька.
“Ми будемо подавати апеляцію. Орієнтовно в (понеділок — ред.)”, -сказав адвокат.
На питання, чи будуть вносити заставу він сказав: “Поки не відомо”.
"Його візьмуть на поруки.... (Народний депутат — ред.) Яна Зінкевич, та інші особи, які обіцяли забезпечити його явку до слідчого, до суду, забезпечити житлом, матеріально навіть якщо його випустять під заставу", - розповів адвокат.
Також, він сказав, що під вартою Белько буде перебувати в Лук’янівському СІЗО.
"Під вартою він буде знаходитися в державній установі Міністерства юстиції України Київський слідчий ізолятор. Це Лук’янівське СІЗО“, - додав Поліщук.
Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід “мінеру” столичного мосту Метро Олексію Бельку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.