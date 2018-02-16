Защита Лавриновича должна ознакомиться с материалами дела до 12 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и ограничил срок ознакомления с материалами уголовного производства для защиты экс-министра юстиции Александра Лавриновича до 12 апреля 2018 года. Об этом сообщил УНН начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.
"Суд ограничил срок ознакомления защитников Лавриновича с материалами дела до 12 апреля, хотя прокуратура просила значительно меньший срок", - сказал С.Горбатюк.
Однако, по его словам, непосредственно Лавринович ознакомился с материалами дела.
Напомним, в декабре 2017 Департамент спецрасследований ГПУ завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-министра юстиции Александра Лавриновича о возвращении к Конституции 1996 года.
Как сообщал УНН, Лавринович сообщал, что по его обращению НАБУ начало уголовное производство, в котором фигурируют следователь, прокурор Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и судья Печерского районного суда Киева, относительно привлечении его в качестве заведомо невиновного лица.