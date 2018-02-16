Захист Лавриновича має ознайомитися з матеріалами справи до 12 квітня

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України й обмежив термін ознайомлення з матеріалами кримінального провадження для захисту екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича до 12 квітня 2018 року. Про це повідомив УНН начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

“Суд обмежив строк ознайомлення захисників Лавриновича з матеріалами справи до 12 квітня, хоча прокуратура просила значно менший строк”, — сказав С.Горбатюк.

Водночас, за його словами, безпосередньо О.Лавринович ознайомився з матеріалами справи.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Департамент спецрозслідувань ГПУ завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича стосовно повернення до Конституції 1996 року.

Як повідомляв УНН, Лавринович повідомляв, що за його зверненням НАБУ розпочало кримінальне провадження, в якому фігурують слідчий, прокурор Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та суддя Печерського районного суду Києва, стосовно притягнення його як завідомо невинної особи.

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