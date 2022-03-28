Защитники Мариуполя уничтожили танк, БТР и БМП оккупантов

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"Бойцы полка Азов сегодня уничтожили 1 танк, 1 БТР и 1 БМП врага. Также был подбит еще 1 танк московских оккупантов. Борьба продолжается. Мариуполь - это Украина!", - говорится в сообщении.

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Полк "Азов" показал, как его минометчики уничтожают танки оккупантов в Мариуполе.

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Из Мариуполя после блокады удалось эвакуировать 150 тыс. жителей, в осаде остаются еще 170 тыс. людей. По предварительным подсчетам почти 5 тысяч жителей погибли.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассматривает возможность квалификации событий в Мариуполе как геноцид.