Защитники Мариуполя уничтожили танк, БТР и БМП оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Бойцы полка "Азов", которые защищают Мариуполь, сегодня уничтожили один танк, один БТР и один БМП врага. Также был подбит еще один танк российских оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение защитников в Telegram.
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"Бойцы полка Азов сегодня уничтожили 1 танк, 1 БТР и 1 БМП врага. Также был подбит еще 1 танк московских оккупантов. Борьба продолжается. Мариуполь - это Украина!", - говорится в сообщении.
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Полк "Азов" показал, как его минометчики уничтожают танки оккупантов в Мариуполе.
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Из Мариуполя после блокады удалось эвакуировать 150 тыс. жителей, в осаде остаются еще 170 тыс. людей. По предварительным подсчетам почти 5 тысяч жителей погибли.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассматривает возможность квалификации событий в Мариуполе как геноцид.