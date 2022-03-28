Захисники Маріуполя знищили танк, БТР та БМП окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Бійці полку "Азов", які боронять Маріуполь, сьогодні знищили один танк, один БТР та один БМП ворога. Також було підбито ще один танк російських окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення захисників в Telegram.
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"Бійці полку Азов сьогодні знищили 1 танк, 1 БТР та 1 БМП ворога. Також було підбито ще 1 танк московських окупантів. Боротьба триває. Маріуполь - це Україна!", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Полк "Азов" показав, як його мінометники знищують танки окупантів у Маріуполі.
Додамо
З Маріуполя на Донеччині після блокади вдалося евакуювати 150 тис. жителів, в облозі залишаються ще 170 тис. людей. За попередніми підрахунками майже 5 тисяч жителів загинули.
Генпрокурор України Ірина Венедіктова розглядає можливість кваліфікації подій у Маріуполі як геноциду.