Полк "Азов" показав, як мінометники знищують танки окупантів у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Полк "Азов" показав, як його мінометники знищують танки окупантів у Маріуполі, пише УНН.
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"Сьогодні зранку мінометний розрахунок полку "Азов" снайперськими влучаннями знищив 2 БМД російських окупантів. Зазначимо, що не дивлячись на те, що росіяни ховаються серед житлових будинків, бійці полку "Азов" прицільно знищують ворога, не руйнуючи цивільну інфраструктуру", - йдеться у підписі до відео.
Доповнення
Протягом ночі бійцями полку "Азов" було знищено 5 вантажних автомобілів, 2 БМД, 1 бойова машина десанту ворога пошкоджена. Знищено більше двох десятків окупантів.