Битва за Маріуполь триває: полк "Азов" за ніч знищив два десятки окупантів та ворожу техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Полк "Азов", який захищає Маріуполь, повідомив, що за ніч знищив два десятки російських окупантів та ворожу техніку, пише УНН.
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"Протягом ночі бійцями полку "Азов" було знищено 5 вантажних автомобілів, 2 БМД, 1 бойова машина десанту ворога пошкоджена. Знищено більше двох десятків окупантів", - йдеться у повідомленні.
"Захисники міста продовжують боротьбу за український Маріуполь!" - наголосили у полку.
Доповнення
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