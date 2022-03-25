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Битва за Мариуполь продолжается: полк "Азов" за ночь уничтожил два десятка оккупантов и вражескую технику

Киев • УНН

 • 263118 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Полк "Азов", который защищает Мариуполь, сообщил, что за ночь уничтожил два десятка российских оккупантов и вражескую технику, пишет УНН.

Битва за Мариуполь продолжается: полк "Азов" за ночь уничтожил два десятка оккупантов и вражескую технику

Цитата

"В течение ночи бойцами полка "Азов" было уничтожено 5 грузовых автомобилей, 2 БМД, 1 боевая машина десанта врага повреждена. Уничтожено более двух десятков оккупантов", - говорится в сообщении.

"Защитники города продолжают борьбу за украинский Мариуполь!" - подчеркнули в полку.

Дополнение

Российские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в рф.

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