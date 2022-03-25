Полк "Азов" показал, как минометчики уничтожают танки оккупантов в Мариуполе

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"Сегодня утром минометный расчет полка "Азов" снайперскими попаданиям уничтожил 2 БМД российских оккупантов. Отметим, что несмотря на то, что россияне прячутся среди жилых домов, бойцы полка "Азов" прицельно уничтожают врага, не разрушая гражданскую инфраструктуру", - говорится в подписи к видео.

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В течение ночи бойцами полка "Азов" было уничтожено 5 грузовых автомобилей, 2 БМД, 1 боевая машина десанта врага повреждена. Уничтожено более двух десятков оккупантов.