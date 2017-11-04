Защитника "Шахтера" вызвали в сборную Грузии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 10480 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71566 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136430 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109738 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111892 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109477 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101954 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106267 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102967 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148806 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Защитника "Шахтера" вызвали в сборную Грузии

Защитника "Шахтера" вызвали в сборную Грузии

Киев  •  УНН

 • 8725 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Защитник "Шахтера" Давид Хочолава после матча УПЛ с "Мариуполем" отправится в расположение своей национальной команды, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

От 6 до 14 ноября в Грузии будет проходить учебно-тренировочный сбор, в рамках которого запланированы два контрольных поединка. 10 ноября подопечные Владимира Вайсса в Гори встретятся с Кипром, а 13 ноября в Кутаиси проведут спарринг с Беларусью.

Стоит отметить, что Хочолава имеет в активе уже семь проведенных встреч за национальную команду Грузии.

Добавим также, Хочолава перешел в "Шахтер" с одесского "Черноморца".

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