Защитника "Шахтера" вызвали в сборную Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Защитник "Шахтера" Давид Хочолава после матча УПЛ с "Мариуполем" отправится в расположение своей национальной команды, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
От 6 до 14 ноября в Грузии будет проходить учебно-тренировочный сбор, в рамках которого запланированы два контрольных поединка. 10 ноября подопечные Владимира Вайсса в Гори встретятся с Кипром, а 13 ноября в Кутаиси проведут спарринг с Беларусью.
Стоит отметить, что Хочолава имеет в активе уже семь проведенных встреч за национальную команду Грузии.
Добавим также, Хочолава перешел в "Шахтер" с одесского "Черноморца".