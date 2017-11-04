Защитника "Шахтера" вызвали в сборную Грузии

От 6 до 14 ноября в Грузии будет проходить учебно-тренировочный сбор, в рамках которого запланированы два контрольных поединка. 10 ноября подопечные Владимира Вайсса в Гори встретятся с Кипром, а 13 ноября в Кутаиси проведут спарринг с Беларусью.

Стоит отметить, что Хочолава имеет в активе уже семь проведенных встреч за национальную команду Грузии.

Добавим также, Хочолава перешел в "Шахтер" с одесского "Черноморца".