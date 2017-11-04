Захисника "Шахтаря" викликали до збірної Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Захисник "Шахтаря" Давид Хочолава після матчу УПЛ з "Маріуполем" вирушить до розташування своєї національної команди, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "гірників".
Від 6 до 14 листопада в Грузії проходитиме навчально-тренувальний збір, у межах якого заплановано два контрольні поєдинки. 10 листопада підопічні Володимира Вайсса в Горі зустрінуться з Кіпром, а 13 листопада в Кутаїсі проведуть спаринг із Білоруссю.
Варто зазначити, що Хочолава має в активі вже сім проведених зустрічей за національну команду Грузії.
Додамо також, Хочолава перейшов у стан "Шахтаря" із одеського "Чорноморця".