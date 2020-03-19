Защитник сборной Украины вошел в топ-3 самых эффективных футболистов чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Защитник сборной Украины Эдуард Соболь благодаря выступлениям за "Брюгге" попал в тройку лучших футболистов текущего чемпионата Бельгии по рейтингу эффективности игры - InStat Index. Об этом информирует zbirna.com, передает УНН.
Средний балл футболиста составил 298. Такой же показатель у капитана "Гента" Вадисом Одиджа-Офое, а на первом месте одноклубник Соболя - Крепин Диатто (305 баллов).
Стоит отметить, что в топ-20 также входит и украинский полузащитник Роман Безус - 276 баллов. Среди представителей своего амплуа, центральных атакующих хавбеков, он занимает третье место.
Кроме того добавим, что эффективнее всех по итогам первого этапа УПЛ стал Тайсон из "Шахтера" с показателем InStat Index в 330 баллов. Он обогнал партнеров по команде Исмаили (303) и Марлоса (302).