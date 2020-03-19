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Захисник збірної України увійшов у топ-3 найефективніших футболістів чемпіонату Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Оборонець збірної України Едуард Соболь завдяки виступам за "Брюгге" потрапив у трійку кращих футболістів поточного чемпіонату Бельгії за рейтингом ефективності гри – InStat Index. Про це інформує zbirna.com, передає УНН.

Середній бал футболіста склав 298. Такий же показник у капітана "Гента" Вадісом Одіджа-Офое, а на першому місці одноклубник Соболя - Крєпін Діатто (305 балів).

Варто зазначити, що у топ-20 також входить і український півзахисник Роман Безус - 276 балів. Серед представників свого амплуа, центральних атакуючих хавбеків, він займає третє місце.

Окрім того додамо, що ефективнішим за всіх за підсумками першого етапу УПЛ став Тайсон із "Шахтаря" з показником InStat Index в 330 балів. Він обігнав партнерів по команді Ісмаїлі (303) і Марлоса (302).

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