Защитник сборной Украины перешел в московское "Динамо"

Соглашение Ордца с московским клубом рассчитано на три года. “Динамо” в прошлом сезоне занял 12 место в РФПЛ, набрав 33 очка в 30-ти матчах.

Воспитанник Академии “Шахтер” начал выступления с 9 лет. В первой команде “Шахтера” Ордец дебютировал 27 июля 2014, а всего провел 99 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и завоевал с “оранжево-черными” 10 трофеев (3 чемпионства, 4 Кубка и 3 Суперкубка). Кроме “горняков” 26-летний игрок обороны выступал за мариупольский “Ильичевец”.

Отметим, что 26-летний игрок провел в составе сборной Украины 12 поединков и забил один мяч.