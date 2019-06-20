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Защитник сборной Украины перешел в московское "Динамо"

Киев • УНН

 • 22193 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Защитник Иван Ордец оставил "Шахтер" на правах свободного агента и продолжит карьеру в стане московского "Динамо", передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Защитник сборной Украины перешел в московское "Динамо"

Соглашение Ордца с московским клубом рассчитано на три года. “Динамо” в прошлом сезоне занял 12 место в РФПЛ, набрав 33 очка в 30-ти матчах.

Воспитанник Академии “Шахтер” начал выступления с 9 лет. В первой команде “Шахтера” Ордец дебютировал 27 июля 2014, а всего провел 99 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и завоевал с “оранжево-черными” 10 трофеев (3 чемпионства, 4 Кубка и 3 Суперкубка). Кроме “горняков” 26-летний игрок обороны выступал за мариупольский “Ильичевец”.

Отметим, что 26-летний игрок провел в составе сборной Украины 12 поединков и забил один мяч.

Украинские Национальные Новости

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