Захисник збірної України перейшов до стану московського "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Захисник Іван Ордець залишив "Шахтар" на правах вільного агента та продовжить кар'єру в стані московського "Динамо", передає УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Угода Ордеця з московським клубом розрахована на три роки. “Динамо” минулого сезону посіло 12 місце в РФПЛ, набравши 33 очки в 30-ти матчах.
Вихованець Академії “Шахтар” розпочав виступи з 9 років. У першій команді “Шахтаря” Ордець дебютував 27 липня 2014 року, а всього провів 99 матчів у всіх турнірах, забив 4 м’ячі і завоював з “оранжево-чорними” 10 трофеїв (3 чемпіонства, 4 Кубка і 3 Суперкубка). Крім “гірників” 26-річний гравець оборони виступав за маріупольський “Іллічівець”.
Відзначимо, що 26-річний гравець провів у складі збірної України 12 поєдинків і забив один м’яч.