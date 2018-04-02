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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Защитник "ПСЖ" стал самым титулованным футболистом мира

Защитник "ПСЖ" стал самым титулованным футболистом мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Защитник “ПСЖ” Дани Алвес после победы над “Монако” в финале Кубка лиги (3:0), стал одним из самых успешных игроков в истории клуба и мира, сообщает УНН со ссылкой на сайт “ПСЖ”.

Теперь на счету 34-летнего бразильца 37 титулов в карьере, большинство из которых он завоевал со своими прошлыми клубами.

Бразилец повторил рекорд Максвелла по количеству выигранных титулов, который также в футболке “ПСЖ” достиг отметки в 37 завоеванных трофеев. По 36 выигранных титулов на счету египтян Ибрагима Хасана и Хоссама Хасана. По 35 раз выигрывали трофеи Златан Ибрагимович и Райан Гиггз.

Заметим, что на счету Алвеса шесть чемпионских титулов испанской Примеры, по 5 Кубков и Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды Кубок УЕФА, четыре раза Суперкубок УЕФА, трижды Клубный чемпионат мира.

Как сообщал УНН, звание старшего футболиста мира принадлежит игроку из Японии.

Украинские Национальные Новости

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