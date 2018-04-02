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Захисник "ПСЖ" став найбільш титулованим футболістом світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Захисник “ПСЖ” Дані Алвес після перемоги над “Монако” у фіналі Кубка ліги (3:0), став одним із найуспішніших гравців в історії клубу та світу, повідомляє УНН з посиланням на сайт “ПСЖ”.

Тепер на рахунку 34-річного бразильця 37 титулів в кар’єрі, більшість з яких він завоював зі своїми минулими клубами.

Бразилець повторив рекорд Максвелла за кількістю виграних титулів, який також у футболці “ПСЖ” досяг позначки в 37 завойованих трофеїв. По 36 виграних титулів на рахунку єгиптян Ібрагіма Хасана і Хоссама Хасана. По 35 разів вигравали трофеї Златан Ібрагімович та Раян Гіггз.

Зауважимо, що на рахунку Алвеса шість чемпіонських титулів іспанської Прімери, по 5 Кубків і Суперкубків Іспанії, тричі вигравав Лігу чемпіонів, двічі Кубок УЄФА, чотири рази Суперкубок УЄФА, тричі Клубний чемпіонат світу.

Як повідомляв УНН, звання найстаршого футболіста світу належить гравцеві з Японії.

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