Защитник болгарского клуба пополнил ряды ФК "Мариуполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Защитник Алексей Быков вернулся на родину, где продолжит выступления в составе ФК "Локомотив" из Пловдива, передает УНН со ссылкой на сайт приазовского клуба.
Детали
Быков осеннюю часть сезона провел в аренде в Болгарии - в "Локомотиве" из Пловдива. За болгарскую команду защитник провел 15 (14 в стартовом составе) игр в чемпионате и 3 (1 - в стартовом составе) матча в Лиге Конференции.
Отметим, что Быков перешел в "Мариуполь" летом 2017 года. За это время 23-летний защитник провел за украинскую команду 61 матч в Премьер-лиге и стал одним из лидеров азовцев.
Дополнение
"Мариуполь" замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины - 8 очков.