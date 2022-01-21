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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

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Захисник болгарського клубу поповнив ряди ФК "Маріуполь"

Захисник болгарського клубу поповнив ряди ФК "Маріуполь"

Київ • УНН

 • 18571 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Оборонець Олексій Биков повернувся на батьківщину, де продовжить виступи у складі ФК "Локомотив" із Пловдіва, передає УНН з посиланням на сайт приазовського клубу.

Деталі

Биков осінню частину сезону провів в оренді в Болгарії – у "Локомотиві" із Пловдіва. За болгарську команду захисник провів 15 (14 у стартовому складі) ігор у чемпіонаті та 3 (1 – у стартовому складі) матчу у Лізі Конференції.

Зазначимо, що Биков перейшов до "Маріуполя" влітку 2017 року. За цей час 23-річний захисник провів за українську команду 61 матч у Прем'єр-лізі та став одним із лідерів азовців.

Доповнення

"Маріуполь" замикає турнірну таблицю чемпіонату України – 8 очок.

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