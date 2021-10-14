Защищать государство стало делом каждого, независимо от пола или профессии - Монастырский поздравил с Днем защитника Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский поздравил защитников и защитниц государства с сегодняшним праздником. Видеообращение главы МВД обнародовала пресс-служба ведомства, передает УНН.
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"Искренне поздравляю всех с днем защитников и защитниц Украины. Этот большой праздник объединил все государство, защищать его сегодня стало делом каждого, независимо от пола или профессии. Дорогие защитники и защитницы, я горд работать вместе с вами. Ваши достижения вдохновляют делать свое дело честно и эффективно. Министерство внутренних дел объединяет в себе силы, которые создают внутреннюю безопасность для каждого гражданина нашей страны", - заявил министр.
"Национальная Гвардия, пограничники, служба по чрезвычайным ситуациям и Национальная полиция Украина, сегодня - наш праздник. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно мы защищаем мирные ночи и дни граждан Украины, отстаиваем независимость Украины, боремся и служим ради ее свободы и процветания. Я горжусь каждым, кто посвятил свою жизнь защите родной земли. Уверен, что мужество и наша вера обязательно победят. Спасибо за то, что вы делаете. Желаю вам силы и вдохновения, вашим семьям - здоровья, любви и благополучия, а государству мира и процветания. Да хранит всех Пресвятая Богородица. Я верю в нас. Слава Украине!" - отметил Монастырский.
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День защитников Украины отмечается в Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.
Государственным праздником и нерабочим днем День защитника Украины стал в 2015 году по инициативе президента Украины. Такое решение принято с целью "чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности".
Этим же указом Президент отменил День защитника Отечества, что ранее отмечался 23 февраля.