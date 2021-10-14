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14 жовтня відзначають Покрова, День козацтва і День захисника України

14 жовтня відзначають Покрова, День козацтва і День захисника України

Київ • УНН

 • 124430 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць, а віряни святкують Покрови Пресвятої Богородиці, пише УНН.

День захисників України

День захисників України відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.

Державним святом і неробочим днем День захисника України став у 2015 році з ініціативи п'ятого президента України. Таке рішення прийняте з метою "вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості".

Цим же указом Президент скасував День захисника Вітчизни, що раніше відзначався 23 лютого.

День українського козацтва

З Днем українського козацтва пов’язане святкування Покрови, адже саме Матір Божу козаки вважали своєю небесною заступницею й покровителькою. Образ козака неодноразово постає на сторінках книг та в екранізованих картинах, адже в українській культурі – це звитяжний воїн, озброєний захисник Вітчизни, що боронить віру, гідність та звичаї усього нашого народу. Образ сміливого парубка, котрий захищає честь та волю нашого народу, міцно закарбувався у пам’яті поколінь.

Славну когорту мільйонів героїв, загиблих у різні часи за соборність та волю України, вже у ХХІ столітті поповнили Герої Небесної Сотні та тисячі наших земляків, які загинули за час неоголошеної війни на сході України.

У четвер, 14 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Іван, Віра, Олександр, Георгій, Олексій, Михайло,  Микола, Роман, Петро, а також Савва.​

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