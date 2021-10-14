14 октября отмечают Покров, День казачества и День защитника Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Сегодня, 14 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц, а верующие празднуют Покрова Пресвятой Богородицы, пишет УНН.
День защитников Украины
День защитников Украины отмечается в Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.
Государственным праздником и нерабочим днем День защитника Украины стал в 2015 году по инициативе пятого президента Украины. Такое решение принято с целью “чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности”.
Этим же указом Президент отменил День защитника Отечества, ранее отмечался 23 февраля.
День украинского казачества
С Днем украинского казачества связано празднование Покрова, ведь именно Матерь Божию казаки считали своей небесной заступницей и покровительницей. Образ казака неоднократно возникает на страницах книг и в экранизированных картинах, ведь в украинской культуре — это победоносный воин, вооруженный защитник Отечества, что защищает веру, достоинство и обычаи всего нашего народа. Образ смелого парня, который защищает честь и волю нашего народа, прочно запечатлелся в памяти поколений.
Славную когорту миллионов героев, погибших в разные времена за соборность и свободу Украины, уже в XXI веке пополнили Герои Небесной Сотни и тысячи наших земляков, погибших за время необъявленной войны на востоке Украины.
В четверг, 14 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Мария, Иван, Вера, Александр, Георгий, Алексей, Михаил, Николай, Роман, Петр, а также Савва.