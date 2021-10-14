Захищати державу стало справою кожного, не залежно від статі чи професії - Монастирський привітав із Днем захисника України

Цитата

“Щиро вітаю усіх з днем захисників і захисниць України. Це велике свято об’єднало усю державу, захищати її сьогодні стало справою кожного, не залежно від статі чи професії. Дорогі захисники та захисниці, я гордий працювати разом із вами. Ваші досягнення надихають робити свою справу чесно та ефективно. Міністерство внутрішніх справ об’єднує в собі сили, які створюють внутрішню безпеку для кожного громадянина нашої країни”, — заявив міністр.

“Національна Гвардія, прикордонники, служба з надзвичайних ситуацій та Національна поліція України, сьогодні — наше свято. Щодня, щогодини, щохвилини ми захищаємо мирні ночі та дні громадян України, відстоюємо незалежність України, боремось та служимо заради її свободи та процвітання. Я пишаюсь кожним, хто присвятив своє життя захисту рідної землі. Впевнений, що мужність і наша віра обов’язково переможуть. Дякую за те, що ви робите. Бажаю вам сили і наснаги, вашим родинам — здоров’я, любові та добробуту, а державі миру та процвітання. Хай береже усіх Пресвята Богородиця. Я вірю в нас. Слава Україні!” — наголосив Монастирський.

Додамо

День захисників України відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.

Державним святом і неробочим днем День захисника України став у 2015 році з ініціативи президента України. Таке рішення прийняте з метою “вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості”.

Цим же указом Президент скасував День захисника Вітчизни, що раніше відзначався 23 лютого.