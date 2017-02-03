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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Западный мир сегодня не может позволить себе усилить санкции против РФ - аналитик

Киев • УНН

 • 12487 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Ранее, россиян на Донбассе сдерживала от эскалации перспектива введения новых экономических санкций, а сейчас западный мир не может себе этого позволить. Об этом в эфире "5 канала" заявил политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач, передает УНН.

Западный мир сегодня не может позволить себе усилить санкции против РФ - аналитик

"Раньше, россиян на Донбассе сдерживала от значительной эскалации или атаки перспектива введения новых или усиления экономических санкций. Сейчас, тот момент, когда усиление этих санкций или введение новых санкций западный мир себе позволить не может. Почему не может? Из-за нехватки внутреннего единства, из-за того, что у них внутренние проблемы и внутренний кризис, и любые резкие движения наружу могут усилить этот кризис и разрушить себя изнутри. Поэтому они прежде всего заботятся о себе и это объективная реальность ", - отметил Горбач.

Поэтому, сказал он, сейчас ждать каких-то новых санкций или усиление старых, после Авдеевских событий, не стоит еще и потому, что не так давно человечество пережило фактический геноцид в Алеппо, просто разрушения города вместе с людьми. И западный мир не смог решиться на какие-то санкции в отношении агрессии. Сейчас некое геополитическое смятение - все смущены, но никто не знает, что делать и как реагировать.

Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли отметила, что США сохранят действие санкций в отношении России за аннексию Крыма к прекращению оккупации полуострова.

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