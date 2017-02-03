Західний світ на сьогодні не може дозволити собі посилити санкції проти РФ - аналітик

"Раніше, росіян на Донбасі стримувала від значної ескалації чи атаки перспектива введення нових чи посилення економічних санкцій. Зараз, той момент, коли посилення цих санкцій, чи введення нових санкцій західний світ собі дозволити не може. Чому не може? Через брак внутрішньої єдності, через те, що у них внутрішні проблеми і внутрішня криза, і будь-які різкі рухи назовні можуть посилити цю кризу та зруйнувати себе з середини. Тому вони перш за все дбають про себе і це об'єктивна реальність", - зазначив В.Горбач.

Тому, сказав він, зараз чекати якихось нових санкцій чи посилення старих, після авдіївських подій, не варто ще й тому, що не так давно людство пережило фактичний геноцид в Алеппо, просто руйнування міста разом із людьми. І західний світ не спромігся на якісь санкції щодо агресії. Зараз таке собі геополітичне сум'яття – всі збентежені, але ніхто не знає, що робити і як реагувати.

Раніше постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі зазначила, що США збережуть дію санкцій щодо Росії за анексію Криму до припинення окупації півострова.