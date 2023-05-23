Западные Балканы должны воспользоваться моментом, созданным Украиной, для входа в ЕС - Боррель

ukru
13 марта, 19:26 • 48992 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104979 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107813 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107971 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101851 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95772 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110411 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131430 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171331 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202448 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 42721 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 37668 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 23866 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 46801 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 25980 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171331 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202448 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144118 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150621 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187109 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65575 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103674 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120698 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156377 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163245 просмотра
Актуальное
Западные Балканы должны воспользоваться моментом, созданным Украиной, для входа в ЕС - Боррель

Западные Балканы должны воспользоваться моментом, созданным Украиной, для входа в ЕС - Боррель

Киев • УНН

 • 586693 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Значительный прогресс Украины создал уникальный момент для вступления в ЕС и для государств Западных Балкан, которые являются кандидатами на членство. И этим стоит воспользоваться, заявил представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Цитата 

"Мы направили мощный сигнал, что они должны использовать момент в процессе расширения ЕС, который был создан быстрым прогрессом Украины. Украина прогрессирует, и они должны идти по этому же пути, теми же темпами", - заявил Жозеп Боррель.

Детали 

Глава дипломатии ЕС отметил, что имел неформальную встречу, за обедом, с главами МИД балканских стран.

Он считает, что сейчас подходящий момент, чтобы ускорить реформы, принять европейские стандарты и подготовить собственные общества к вхождению в ЕС.

"Это уникальная возможность, которой нужно воспользоваться", - отмечает Боррель. 

Дополнительно 

Также чиновник добавил, что на встрече с главами МИД балканских государств не осталась в стороне тема полномасштабной военной агрессии РФ против Украины и российское влияние с целью попытаться развернуть движение стран-кандидатов в обратном направлении.

"Мы поощрили некоторые страны, которые всегда присоединяются к нашим решениям в сфере внешней политики. Мы также определили тех, кто не в полной мере присоединяется к таким решениям или вообще не присоединяется", - сказал дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коалиция истребителей F-16 для Украины: глава дипломатии ЕС считает, что подготовка пилотов уже началась

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы