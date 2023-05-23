Западные Балканы должны воспользоваться моментом, созданным Украиной, для входа в ЕС - Боррель

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"Мы направили мощный сигнал, что они должны использовать момент в процессе расширения ЕС, который был создан быстрым прогрессом Украины. Украина прогрессирует, и они должны идти по этому же пути, теми же темпами", - заявил Жозеп Боррель.

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Глава дипломатии ЕС отметил, что имел неформальную встречу, за обедом, с главами МИД балканских стран.

Он считает, что сейчас подходящий момент, чтобы ускорить реформы, принять европейские стандарты и подготовить собственные общества к вхождению в ЕС.

"Это уникальная возможность, которой нужно воспользоваться", - отмечает Боррель.

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Также чиновник добавил, что на встрече с главами МИД балканских государств не осталась в стороне тема полномасштабной военной агрессии РФ против Украины и российское влияние с целью попытаться развернуть движение стран-кандидатов в обратном направлении.

"Мы поощрили некоторые страны, которые всегда присоединяются к нашим решениям в сфере внешней политики. Мы также определили тех, кто не в полной мере присоединяется к таким решениям или вообще не присоединяется", - сказал дипломат.

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