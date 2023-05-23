Західні Балкани мають скористатись моментом, створеним Україною, для входу в ЄС - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Значний прогрес України створив унікальний момент для вступу в ЄС і для держав Західних Балкан, які є кандидатами на членство. І цим варто скористатись, заявив представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції у Брюсселі за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, пише УНН.
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"Ми направили потужний сигнал, що вони повинні використати момент у процесі розширення ЄС, який був створений швидким прогресом України. Україна прогресує, і вони повинні йти цим же шляхом, тими ж темпами", - заявив Жозеп Боррель.
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Глава дипломатії ЄС зазначив, що мав неформальну зустріч, за обідом, із главами МЗС балканських країн.
Він вважає, що зараз слушний момент, аби прискорити реформи, прийняти європейські стандарти та підготувати власні суспільства до входження до ЄС.
"Це унікальна можливість, якою потрібно скористатися", - наголошує Боррель.
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Також чиновник додав, що на зустрічі з главами МЗС балканських держав не залишилась осторонь тема повномасштабної військової агресії рф проти України та російський вплив із метою спробувати розгорнути рух країн-кандидатів у зворотному напрямку.
"Ми заохотили деякі країни, які завжди приєднуються до наших рішень у сфері зовнішньої політики. Ми також визначили тих, хто не повною мірою приєднується до таких рішень або взагалі не приєднується", - сказав дипломат.
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