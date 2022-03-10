Запад еще не оказал такое экономическое давление, под которым может сдаться Путин - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Запад еще не оказал такое экономическое давление, под которым мог сдаться президент России Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью для немецкой газеты "Die Zeit".
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На вопрос, реально ли, что Путин может сдаться под экономическим давлением, Зеленский ответил: “Запад еще не оказал такое экономическое давление, чтобы об этом можно было говорить”.
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Зеленский заявлял, что если Россия не отказалась от своих планов против Украины, то нужен новый санкционный пакет. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из РФ.
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Запад ввел несколько пакетов санкций против России за ее вторжение в Украину. В частности, ЕС одобрил отключение семи банков РФ от SWIFT.