Запад еще не оказал такое экономическое давление, под которым может сдаться Путин - Зеленский

Цитата

На вопрос, реально ли, что Путин может сдаться под экономическим давлением, Зеленский ответил: “Запад еще не оказал такое экономическое давление, чтобы об этом можно было говорить”.

Дополнение

Зеленский заявлял, что если Россия не отказалась от своих планов против Украины, то нужен новый санкционный пакет. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из РФ.

Добавим

Запад ввел несколько пакетов санкций против России за ее вторжение в Украину. В частности, ЕС одобрил отключение семи банков РФ от SWIFT.